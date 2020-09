Meteo Roma del 22-09-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al intera giornata caratterizzata da tempo instabile su tutte le regioni con molte nubi e piogge diffuse e temporali anche intensi al nord-est e sull’Emiliagna al centro variabilità prevalentemente perturbata su tutte le regioni con locali Ampi alternate a schiarite più frequenti tra Lazio e brutto e rovesci da sparse a diffuse nel pomeriggio al sud molte nubi in transito su tutte le regioni con acquazzoni concentrati per lo più sulle regioni peninsulari nel nord della Sicilia temporanea attenuazione dei fenomeni in serata temperature stazionarie attese in generale calo le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa