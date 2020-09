M5s: Bugani, tracollo consensi, rischiamo la fine di Narciso (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA, 22 SET - "Non sfugge il tracollo del M5S in ogni tornata elettorale, dalle europee del 2019 ad oggi, con gravi responsabilità in capo a chi da allora non ha mai voluto avviare un momento di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA, 22 SET - "Non sfugge ildel M5S in ogni tornata elettorale, dalle europee del 2019 ad oggi, con gravi responsabilità in capo a chi da allora non ha mai voluto avviare un momento di ...

JaciluCinzia : RT @MarioBubu: Bugani sei il primo che deve stare zitto! Hai sventrato il Movimento a Bologna con il tuo 'So' amico der capo', sei uno degl… - MarioBubu : Bugani sei il primo che deve stare zitto! Hai sventrato il Movimento a Bologna con il tuo 'So' amico der capo', sei… - maestrodistrada : E Giggino? ”Tutta colpa di Crimi”! In 2anni e1/2 hanno perso voti(e faccia)ma imparato lo scaricabarile.?? M5S, Buga… - veloceolento : RT @tempoweb: Scatta la rivolta dei 5Stelle contro #DiMaio & Co. 'Otto milioni di voti persi, è una carneficina' #Regionali2020 #22settembr… - carettamc11 : RT @tempoweb: Scatta la rivolta dei 5Stelle contro #DiMaio & Co. 'Otto milioni di voti persi, è una carneficina' #Regionali2020 #22settembr… -