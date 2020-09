Incendio in un appartamento, trovata una donna senza vita (Di martedì 22 settembre 2020) . Intervenuti vigili del fuoco e polizia locale e scientifica per i rilievi Scoppiato un Incendio nella notte in un’abitazione sita in zona Appio a Roma. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e polizia locale. Da quanto è emerso, i poliziotti hanno trovato una donna … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) . Intervenuti vigili del fuoco e polizia locale e scientifica per i rilievi Scoppiato unnella notte in un’abitazione sita in zona Appio a Roma. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e polizia locale. Da quanto è emerso, i poliziotti hanno trovato una… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

