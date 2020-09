Il segno del mese: la Bilancia in questo 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) Sta per iniziare il mese della Bilancia, che vedrà proprio arrivare i suoi giorni da questo mercoledì 23 settembre al venerdì del 23 ottobre. Con l’arrivo dell’autunno si esalteranno i tratti della personalità attribuiti a coloro che sono nati in questo periodo dell’anno. Potrete assistere all’equilibrio della natura e al rinnovo dello spirito di pace e giustizia. La Bilancia è un segno legato all’elemento aria e rappresenta i processi del pensiero e della comunicazione. Essa è governata da Venere, il pianeta più vicino alla Terra e per questo ci appare come la stella più luminosa. questo pianeta rappresenta l’armonia, la bellezza e la seduzione. Foto: ... Leggi su virali.video (Di martedì 22 settembre 2020) Sta per iniziare ildella, che vedrà proprio arrivare i suoi giorni damercoledì 23 settembre al venerdì del 23 ottobre. Con l’arrivo dell’autunno si esalteranno i tratti della personalità attribuiti a coloro che sono nati inperiodo dell’anno. Potrete assistere all’equilibrio della natura e al rinnovo dello spirito di pace e giustizia. Laè unlegato all’elemento aria e rappresenta i processi del pensiero e della comunicazione. Essa è governata da Venere, il pianeta più vicino alla Terra e perci appare come la stella più luminosa.pianeta rappresenta l’armonia, la bellezza e la seduzione. Foto: ...

