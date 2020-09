Grande Fratello Vip, Mario Balotelli e le parole di Fausto Leali sul fratello Enock: “Io non avrei reagito così, sei stato un signore” (Di martedì 22 settembre 2020) Mario Balotelli ha voluto fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah e così, durante la terza puntata del Grande fratello Vip, si è collegato con la casa più spiata d’Italia. Il calciatore, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato dell’affetto che li lega fin da piccoli e poi è ha commentato la vicenda che ha portato all’espulsione di Fausto Leali, che nei giorni scorsi, durante una conversazione con gli altri inquilini, si è rivolto così a suo fratello: “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso”. “Senza togliere nulla agli altri miei fratelli, Enock è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)ha voluto fare una sorpresa alBarwuah e così, durante la terza puntata delVip, si è collegato con la casa più spiata d’Italia. Il calciatore, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato dell’affetto che li lega fin da piccoli e poi è ha commentato la vicenda che ha portato all’espulsione di, che nei giorni scorsi, durante una conversazione con gli altri inquilini, si è rivolto così a suo: “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso”. “Senza togliere nulla agli altri miei fratelli,è ...

