Grande Fratello Vip, Fausto Leali squalificato (Di martedì 22 settembre 2020) . Il provvedimento disciplinare nei confronti del cantante era quasi scontato dopo aver pronunciato con leggerezza la parola "neg*o" parlando con Enock. La comunicazione è arrivata durante la diretta della terza puntata. Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha comunicato la decisione presa dal Grande Fratello nei confronti di Fausto Leali: «Il pubblico ti conosce sia come Grande artista che Grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni però il peso delle parole utilizzate può e deve avere una sola conseguenza: Fausto Leali sei squalificato». Il cantante accetta il vedetto ma ci tiene a sottolineare la sua ...

