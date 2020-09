Fernando Alonso: “Non ero pronto per dare l’addio alla F1” (Di martedì 22 settembre 2020) “Conosco ogni angolo di questo posto. Ogni corridoio, ogni porta. Quando ho lasciato la F1, i miei amici mi hanno detto ‘Finalmente puoi fare quello che vuoi’. Ma l’unica cosa che voglio è correre, quindi continuerò a farlo“. Dopo la visita a Enstone, quartier generale della Renault, Fernando Alonso esterna tutta la sua voglia di ritornare in pista in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. “Mi piace troppo per fermarmi ora – ha rivelato Nando ai microfoni di Marca ripensando all’addio dato nel 2018 -. Non so cosa ci sia oltre questo mondo, e anche se non mi spaventa, non sono ancora pronto a scoprirlo. Ho bisogno di un volante in mano ogni 15 giorni“. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “Conosco ogni angolo di questo posto. Ogni corridoio, ogni porta. Quando ho lasciato la F1, i miei amici mi hanno detto ‘Finalmente puoi fare quello che vuoi’. Ma l’unica cosa che voglio è correre, quindi continuerò a farlo“. Dopo la visita a Enstone, quartier generale della Renault,esterna tutta la sua voglia di ritornare in pista in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. “Mi piace troppo per fermarmi ora – ha rivelato Nando ai microfoni di Marca ripensando all’addio dato nel 2018 -. Non so cosa ci sia oltre questo mondo, e anche se non mi spaventa, non sono ancoraa scoprirlo. Ho bisogno di un volante in mano ogni 15 giorni“.

