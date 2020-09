Cronache di luoghi algidi e miseri disincanti (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’interesse di Nadia Busato per le storie delle donne, per quella parte di destino determinata dall’avere un dato corpo sessuato, è sincero. Per la casa editrice Sem ha scritto nel 2018 il romanzo Non sarò mai la brava moglie di nessuno. Il titolo riprende una frase della lettera che Evelyn McHale ha lasciato prima di uccidersi e prima di sposarsi, nel 1947. Una donna giovanissima, famosa perché il suo è stato definito il più bel suicidio della storia: il suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’interesse di Nadia Busato per le storie delle donne, per quella parte di destino determinata dall’avere un dato corpo sessuato, è sincero. Per la casa editrice Sem ha scritto nel 2018 il romanzo Non sarò mai la brava moglie di nessuno. Il titolo riprende una frase della lettera che Evelyn McHale ha lasciato prima di uccidersi e prima di sposarsi, nel 1947. Una donna giovanissima, famosa perché il suo è stato definito il più bel suicidio della storia: il suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fedemacc : RT @martinapennisi: Ogni tanto vale la pena spiegare come vengono prese le decisioni in tempo reale. Qui lo fa @elenatebano, che da anni… - ketelodicoafa : RT @martinapennisi: Ogni tanto vale la pena spiegare come vengono prese le decisioni in tempo reale. Qui lo fa @elenatebano, che da anni… - JakeReale : RT @martinapennisi: Ogni tanto vale la pena spiegare come vengono prese le decisioni in tempo reale. Qui lo fa @elenatebano, che da anni… - GabrielePersi : RT @martinapennisi: Ogni tanto vale la pena spiegare come vengono prese le decisioni in tempo reale. Qui lo fa @elenatebano, che da anni… - mayafoxqua_m : RT @martinapennisi: Ogni tanto vale la pena spiegare come vengono prese le decisioni in tempo reale. Qui lo fa @elenatebano, che da anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cronache luoghi Cronache di luoghi algidi e miseri disincanti | il manifesto Il Manifesto Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere

Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito martedì mattina nel carcere di Opera, a Milano, la struttura individuata dal Dap ...

Quella "coppia modello" ammazzata sulle scale: tutti i misteri

La discussione avrebbe avuto luogo in cucina, al secondo piano della palazzina in cui Daniele gestiva un Bread & Breakfast per poi proseguire con una colluttazione, sfociata verosimilmente nel sangue ...

Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito martedì mattina nel carcere di Opera, a Milano, la struttura individuata dal Dap ...La discussione avrebbe avuto luogo in cucina, al secondo piano della palazzina in cui Daniele gestiva un Bread & Breakfast per poi proseguire con una colluttazione, sfociata verosimilmente nel sangue ...