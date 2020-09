Conte: “Nessun rimpasto di governo, M5S si consola col referendum” (Di martedì 22 settembre 2020) All’indomani della tornata elettorale che ha coinvolto diversi enti locali e ha decretato il taglio dei parlamentari tramite il referendum, Giuseppe Conte non vede la necessità di un rimpasto di governo. “Sono Contento della mia squadra – ha dichiarato il presidente del consiglio – è una squadra coesa in cui tutti i ministri, in una condizione emergenziale, hanno lavorato con grande impegno. Il PD non pone il tema del rimpasto ma di rilancio dell’azione anche alla luce della sfida del Recovery. Su questo ci ritroviamo assolutamente”. Indiscrezioni giornalistiche parlano di posizione indebolita del premier, mentre esponenti importanti del Partito Democratico, come il governatore Emiliano, hanno ribadito la loro totale fiducia nei confronti del capo del ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) All’indomani della tornata elettorale che ha coinvolto diversi enti locali e ha decretato il taglio dei parlamentari tramite il referendum, Giuseppenon vede la necessità di undi. “Sononto della mia squadra – ha dichiarato il presidente del consiglio – è una squadra coesa in cui tutti i ministri, in una condizione emergenziale, hanno lavorato con grande impegno. Il PD non pone il tema delma di rilancio dell’azione anche alla luce della sfida del Recovery. Su questo ci ritroviamo assolutamente”. Indiscrezioni giornalistiche parlano di posizione indebolita del premier, mentre esponenti importanti del Partito Democratico, come il governatore Emiliano, hanno ribadito la loro totale fiducia nei confronti del capo del ...

OptaPaolo : 28 - Nessun giocatore ha segnato più gol di Arturo #Vidal sotto la gestione di Antonio #Conte nei cinque maggiori c… - daniele_tissone : Speriamo in un cambiamento reale che elimini i #DecretiSicurezza Elezioni regionali, Conte: 'Non mi sento in bilico… - raspa90 : RT @repubblica: Elezioni regionali, Conte: 'Non mi sento in bilico: al più presto i decreti sicurezza, nessun rimpasto di governo e sul Mes… - GRonchieri : RT @repubblica: Elezioni regionali, Conte: 'Non mi sento in bilico: al più presto i decreti sicurezza, nessun rimpasto di governo e sul Mes… - repubblica : Elezioni regionali, Conte: 'Non mi sento in bilico: al più presto i decreti sicurezza, nessun rimpasto di governo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Nessun Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera