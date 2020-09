Come gli scienziati usano birra e patatine fritte per sensibilizzare i belgi sul cambiamento climatico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 settembre 2020) Sono una delle poche cose che mettono d’accordo tutti in questo Paese diviso linguisticamente, geograficamente, politicamente, e secondo certi aspetti, anche culturalmente. I luoghi in cui si vendono si trovano un po’ ovunque – Vallonia o Fiandre poco importa – e alcuni di questi rappresentano vere e proprie istituzioni non solo tra gli autoctoni, ma anche tra chi ino ha deciso di trasferircisi. A onor del vero, anche in questo caso non si può fare a meno di schierarsi. Impossibile non eleggere la friterie (o frituur in fiammingo) in cui trovare le proprie frites (o friten) del cuore. Solo a Bruxelles, la domanda – Dove prendiamo le frites? A Flagey o Jourdan? – può mandare amicizie e storie d’amore letteralmente in frantumi. Se riuscite a mantenere il rapporto intatto però, non c’è cosa ...