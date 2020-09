Come fare una donazione: a che serve e quali sono i suoi tratti essenziali (Di martedì 22 settembre 2020) Forse non tutti sanno che fare una donazione non è esatto sinonimo di fare un regalo. Se per un regalo (ad es. un orologio, un capo di abbigliamento ecc.) la legge non prevede particolari formalità o regole da rispettare, ben diversa è la situazione in caso di donazione. Vediamo allora più nel dettaglio in che cosa consiste l’atto di liberalità che non comporta alcuna ricompensa, vale a dire appunto la donazione. Se ti interessa saperne di più sulla donazione dell’eredità, cos’è, Come si fa e Come funziona, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News donazione: che cos’è e dov’è regolata In verità, secondo le norme ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Forse non tutti sanno cheunanon è esatto sinonimo diun regalo. Se per un regalo (ad es. un orologio, un capo di abbigliamento ecc.) la legge non prevede particolari formalità o regole da rispettare, ben diversa è la situazione in caso di. Vediamo allora più nel dettaglio in che cosa consiste l’atto di liberalità che non comporta alcuna ricompensa, vale a dire appunto la. Se ti interessa saperne di più sulladell’eredità, cos’è,si fa efunziona, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: che cos’è e dov’è regolata In verità, secondo le norme ...

borghi_claudio : Ho fatto l'errore di accendere su #MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la… - AndreaMarcucci : Il risultato si consolida. Matteo Salvini starà preparando le valigie, come è stato costretto a fare in Emilia Rom… - forumJuventus : Paratici a Sky ?? “Non c’è una situazione Dzeko o altro, abbiamo le idee chiare sull’attaccante e ci muoviamo in t… - Asroma123456789 : RT @P_Rocchetti87: In questi minuti, da #Napoli c'è ancora la convinzione che #Milik possa andare alla #Roma...non chiedetemi come e quando… - HaiSandro : @bravimabasta Wow sempre peggio. Che umorista. Chissà con le donne come ci saprai fare. Non oso immaginare. Vai ad… -