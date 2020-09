Chi ha vinto e chi ha perso, ecco chi rischia la poltrona (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Il giorno dopo le elezioni, come capita spesso, hanno vinto tutti. O meglio, tutti fanno a gara per farlo credere. Ma non e’ cosi’: la vittoria del Si’ al taglio dei parlamentari e, soprattutto, i risultati delle elezioni regionali col centrosinistra che vince bene in Toscana, Campania e Puglia, aprono scenari che nel breve periodo porteranno a profondi cambiamenti. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Il giorno dopo le elezioni, come capita spesso, hanno vinto tutti. O meglio, tutti fanno a gara per farlo credere. Ma non e’ cosi’: la vittoria del Si’ al taglio dei parlamentari e, soprattutto, i risultati delle elezioni regionali col centrosinistra che vince bene in Toscana, Campania e Puglia, aprono scenari che nel breve periodo porteranno a profondi cambiamenti.

borghi_claudio : Sto guardando chi saranno i Consiglieri Lega in Toscana: nomi ottimi e rimpianto perchè altrettante persone validis… - CarloCalenda : Facile dileggiare chi perde, più difficile guardare con chi e in che modo si è vinto. Ti lascio alla tua gioia per… - insopportabile : Ho profondo rispetto per il risultato del referendum e trovo imbarazzante l'atteggiamento di chi irride chi ha vint… - nan_nan_an : RT @Linkiesta: #DiMaio festeggia, #Conte e #Zingaretti hanno passato la nottata, #Salvini non potrà dare la spallata al governo. Non ci sa… - grigiocemento : Quindi tutti hanno vinto questa tornata. Tutti, eh. Nessuno escluso. Mi chiedo: chi cazzo l’avrà mai preso in del… -