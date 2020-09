Calciomercato Juventus, colpo Morata: la scelta è giusta? (VOTA) (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata si appresta ad iniziare una nuova avventura, ancora una volta a Torino. Lo spagnolo, questa mattina impegnato nelle visite mediche al J Medical, si sta infatti preparando a diventare il nuovo colpo di Calciomercato della Juventus, dal momento che l’intrigo riguardante Dzeko e Milik pare non abbia fornito soluzioni certe nell’immediato. Alla ricerca di un centravanti pronto da buttare nella mischia per le prossime gare, Andrea Pirlo avrebbe fatto anche il nome del suo ex compagno ai tempi dei bianconeri, individuato come la perfetta alternativa al Cigno di Sarajevo della Roma. I tifosi dei campioni d’Italia hanno certamente un buon ricordo del ragazzo classe ’92, ma la scelta di puntare su di lui è davvero giusta in questo preciso momento per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Alvarosi appresta ad iniziare una nuova avventura, ancora una volta a Torino. Lo spagnolo, questa mattina impegnato nelle visite mediche al J Medical, si sta infatti preparando a diventare il nuovodidella, dal momento che l’intrigo riguardante Dzeko e Milik pare non abbia fornito soluzioni certe nell’immediato. Alla ricerca di un centravanti pronto da buttare nella mischia per le prossime gare, Andrea Pirlo avrebbe fatto anche il nome del suo ex compagno ai tempi dei bianconeri, individuato come la perfetta alternativa al Cigno di Sarajevo della Roma. I tifosi dei campioni d’Italia hanno certamente un buon ricordo del ragazzo classe ’92, ma ladi puntare su di lui è davveroin questo preciso momento per ...

