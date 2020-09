Bimba di 7 mesi muore soffocata davanti ai genitori: forse ha ingoiato un pezzo di giocattolo (Di martedì 22 settembre 2020) Una bambina di soli sette mesi è morta ieri soffocata a Palazzolo, nel Bresciano. La piccola potrebbe aver ingerito la parte di un giocattolo o un palloncino sgonfio e non è più riuscita a respirare. ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Una bambina di soli setteè morta ieria Palazzolo, nel Bresciano. La piccola potrebbe aver ingerito la parte di uno un palloncino sgonfio e non è più riuscita a respirare. ...

