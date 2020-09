Balotelli, il Genoa prova a convincere l’attaccante (Di martedì 22 settembre 2020) Il Genoa apre alla possibilità di tesserare Mario Balotelli. L’attaccante italiano è svincolato e potrebbe ripartire dal Grifone Continua il calciomercato del Genoa per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Maran: l’ultimo nome è quello di Balotelli, come riportato da Sportitalia. L’attaccante italiano è attualmente svicolato ed apre alla possibilità di riprovare un’altra esperienza in Serie A. Il Grifone sembra convinto della trattativa. La squadra è nettamente migliore rispetto alla scorsa stagione. L’acquisto di Pjaca dalla Juventus e la quasi chiusa trattativa per Pellegrini promettono bene. Balotelli ha lasciato qualche indizio ieri sera, durante il GF VIP. Il fratello Enock è uno dei ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Ilapre alla possibilità di tesserare Mario. L’attaccante italiano è svincolato e potrebbe ripartire dal Grifone Continua il calciomercato delper rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Maran: l’ultimo nome è quello di, come riportato da Sportitalia. L’attaccante italiano è attualmente svicolato ed apre alla possibilità di rire un’altra esperienza in Serie A. Il Grifone sembra convinto della trattativa. La squadra è nettamente migliore rispetto alla scorsa stagione. L’acquisto di Pjaca dalla Juventus e la quasi chiusa trattativa per Pellegrini promettono bene.ha lasciato qualche indizio ieri sera, durante il GF VIP. Il fratello Enock è uno dei ...

