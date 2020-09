Balene spiaggiate Australia, l'esperta: "Hanno seguito il capobranco" (Di martedì 22 settembre 2020) "Le Balene pilota sono cetacei molto gregari. Uno spiaggiamento di 270 soggetti è spiegabile con il fatto che Hanno seguito il capobranco , magari malato o disorientato per qualche motivo. Si fidavano ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) "Lepilota sono cetacei molto gregari. Uno spiaggiamento di 270 soggetti è spiegabile con il fatto cheil, magari malato o disorientato per qualche motivo. Si fidavano ...

Agenzia_Ansa : Settanta balene spiaggiate in Tasmania, soccorsi in atto. Si sono incagliate in un banco di sabbia a Macquarie Harb… - Agenzia_Ansa : Settanta balene spiaggiate in #Tasmania, soccorsi in atto Incagliate su un banco di sabbia a Macquarie Harbour #ANSA - SkyTG24 : Tasmania, circa 70 balene spiaggiate in una baia. Corsa contro il tempo per aiutarle - Raffalda : RT @ISPRA_Press: Circa 250 #balene spiaggiate in #Tasmania, 90 già sono morte. 'Lo stress provocato da attività umane, come le estrazioni i… - grazianorossi : RT @ISPRA_Press: Circa 250 #balene spiaggiate in #Tasmania, 90 già sono morte. 'Lo stress provocato da attività umane, come le estrazioni i… -