Anticipazioni U&D puntata di oggi: Nicola ci prova con Selene, lei scappa dallo studio (Di martedì 22 settembre 2020) Torna oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne. Che cosa vedremo nell’appuntamento odierno? Ieri abbiamo lasciato i protagonisti del trono classico alle prese con interessanti triangoli e molti dubbi. A quanto pare, anche oggi si proseguirà con le vicende di Gianluca De Matteis-Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci. Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 22 settembre: l’ultimatum di Gianluca Il tronista Gianluca De Matteis è finito in un triangolo con il cavaliere Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia, indecisa tra i due pretendenti. A quanto pare, la 33enne si è detta interessata sia al romano che al campano e non è in grado di decidere. Questo scatenerà una sorta di malumore in Gianluca, che non tollera che la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Tornapomeriggio una nuovadi Uomini e Donne. Che cosa vedremo nell’appuntamento odierno? Ieri abbiamo lasciato i protagonisti del trono classico alle prese con interessanti triangoli e molti dubbi. A quanto pare, anchesi proseguirà con le vicende di Gianluca De Matteis-Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci.Uomini e Donnedi22 settembre: l’ultimatum di Gianluca Il tronista Gianluca De Matteis è finito in un triangolo con il cavaliere Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia, indecisa tra i due pretendenti. A quanto pare, la 33enne si è detta interessata sia al romano che al campano e non è in grado di decidere. Questo scatenerà una sorta di malumore in Gianluca, che non tollera che la ...

AleSalvi12 : RT @massimopolidoro: Ritorna l'Avviso ai Naviganti in 'full form': 10 suggerimenti per la tua domenica, foto d'epoca, anticipazioni, video.… - michelafini78 : RT @massimopolidoro: Ritorna l'Avviso ai Naviganti in 'full form': 10 suggerimenti per la tua domenica, foto d'epoca, anticipazioni, video.… - massimopolidoro : Ritorna l'Avviso ai Naviganti in 'full form': 10 suggerimenti per la tua domenica, foto d'epoca, anticipazioni, vid… - P0CHIMON : ma nelle anticipazioni ho visto una cosa tipo eeeeee u broke ur promise cioè porsche si trova uno e nuerspirito si incazza non ho capito -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni U&D U&D, le anticipazioni: Gemma si scontra con Tina e Sophie esce con un corteggiatore DiLei Vip Trama Episodio: Assassinio all'ippodromo

Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono i preferiti dei loro compagni di viaggio e pertanto immuni dal prossimo televoto. La scelta dei due concorrenti... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...

U&D, dubbi sulla scelta improvvisa di Jessica: i due già si conoscevano? 'Devono pagare una penale'

Ma cos’è che sta alzando tutto questo polverone? Cosa succederà adesso? Uomini e Donne: la scelta improvvisa di Jessica Jessica sceglie Davide: le anticipazioni U&D: nessun festeggiamento per la ...

Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono i preferiti dei loro compagni di viaggio e pertanto immuni dal prossimo televoto. La scelta dei due concorrenti... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...Ma cos’è che sta alzando tutto questo polverone? Cosa succederà adesso? Uomini e Donne: la scelta improvvisa di Jessica Jessica sceglie Davide: le anticipazioni U&D: nessun festeggiamento per la ...