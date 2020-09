Week end nero per Valentino Rossi: caduta e tentato furto (Di lunedì 21 settembre 2020) Un Week end nero per il nove volte campione del mondo Valentino Rossi: oltre alla caduta in pista a Misano, la notte prima una banda di ladri ha tentato un furto nella sua azienda di Tavullia. Un Week end difficile per Valentino Rossi, sia in pista che al di fuori del mondo sportivo. Per il … L'articolo proviene da www.meteoWeek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Unendper il nove volte campione del mondo: oltre allain pista a Misano, la notte prima una banda di ladri haunnella sua azienda di Tavullia. Unend difficile per, sia in pista che al di fuori del mondo sportivo. Per il … L'articolo proviene da www.meteo.com.

WeCinema : Week end al cinema: da Venezia 'Le sorelle Macaluso' e la vita inedita e rock di 'Miss Marx'. Dalla Francia l'irres… - MazzoIX : @AndreaInterNews Chi è uscito, a parte Godin (per altro non ancora conclusa, visto che a Cagliari non s'è visto)? M… - valtiberina : Oltre mille visitatori anche nel secondo week-end e ora tiferno comics si prepara per la collaterale dedicata a Raf… - CittadinidiTwtt : RT @GruppoVeritas: Alcuni interventi effettuati dagli #OperatoriVeritas nel week end nel centro storico di #Venezia. Ricorda che è possib… - GruppoVeritas : Alcuni interventi effettuati dagli #OperatoriVeritas nel week end nel centro storico di #Venezia. Ricorda che è p… -