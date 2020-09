Tesla | - La Roadster al Nürburgring nel 2021

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il prossimo anno laporterà al Nürburgring la versione di serie della. A confermarlo è stato Elon Musk, rispondendo su Twitter alla domanda di un appassionato del marchio. La sportiva affronterà così i cordoli del Nordschleife con un anno di ritardo rispetto a quanto inizialmente comunicato: mentre alcuni prototipi di Model S stavano effettuando dei collaudi sulla pista tedesca, il ceo del marchio di Palo Alto aveva annunciato che laavrebbe fatto il suo debutto all'Inferno Verde entro la fine del 2020. Su strada nel 2022. Questo rinvio è figlio di continui ritardi nello sviluppo della nuova, presentata al mondo nel 2017 con l'obiettivo di debuttare sul mercato nel 2020. Musk ha più volte ribadito come il progetto non sia una priorità ...

GenDirt : RT @HDblog: Nuova Tesla Roadster a caccia dei record del Nurburgring nel 2021 - Asgard_Hydra : Nuova Tesla Roadster a caccia dei record del Nurburgring nel 2021 - HDblog : Nuova Tesla Roadster a caccia dei record del Nurburgring nel 2021 - Asgard_Hydra : Volkswagen sta preparando la ID.1 e una hypercar per sfidare la Tesla Roadster - infoiteconomia : Supercar / Tesla Roadster, rimandata a data da destinarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Roadster

Il Sole 24 ORE

Tesla porterà in pista la nuova Roadster il prossimo anno per i suoi test di sviluppo. Il circuito scelto è quello del Nurburgring dove probabilmente andrà a caccia anche di nuovi record. La conferma ...La tecnologia delle batterie sarà in prima linea nella transizione globale a un'economia a basse emissioni di carbonio. Le batterie alimenteranno in larga misura la flotta di veicoli elettrici del fut ...Il Tesla Battery Day è ormai imminente: l’attesissimo evento è in calendario il prossimo martedì, 22 settembre. Grande trepidazione per le novità che il gruppo fondato da Elon Musk potrebbe annunciare ...