‘Segregati in casa e attività sospese’, questa non è vita! La lettera che denuncia (Di lunedì 21 settembre 2020) “Noi stiamo morendo adagio adagio e in solitudine, messi all’angolino e dimenticati”. Tanta tenerezza e tanto sconforto, che fanno pensare che come sempre le fasce meno tutelate siano quelle dei più fragili. Prima i ragazzi con la scuola, a cui in Italia non si dà mai abbastanza importanza, adesso anche gli anziani con la testimonianza di Maria Luisa, che racconta di quanta libertà sia stata tolta alle loro vite, la libertà di vivere potendo svolgere delle semplici, ma importanti, attività: “Non riesco più a parlare come prima, non sono mai allegra, ho sempre il magone”. Nella casa di riposo sono state sospese tutte le attività ed è stata negata anche la possibilità di uscire dalla struttura: “siamo segregati in casa e non possiamo vedere i nostri cari ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 settembre 2020) “Noi stiamo morendo adagio adagio e in solitudine, messi all’angolino e dimenticati”. Tanta tenerezza e tanto sconforto, che fanno pensare che come sempre le fasce meno tutelate siano quelle dei più fragili. Prima i ragazzi con la scuola, a cui in Italia non si dà mai abbastanza importanza, adesso anche gli anziani con la testimonianza di Maria Luisa, che racconta di quanta libertà sia stata tolta alle loro vite, la libertà di vivere potendo svolgere delle semplici, ma importanti, attività: “Non riesco più a parlare come prima, non sono mai allegra, ho sempre il magone”. Nelladi riposo sono state sospese tutte le attività ed è stata negata anche la possibilità di uscire dalla struttura: “siamo segregati ine non possiamo vedere i nostri cari ...

