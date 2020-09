Scendono gli averi a vista: è la prima volta da giugno (Di lunedì 21 settembre 2020) Da allora erano stati osservati 13 aumenti consecutivi, portando il parametro a un valore record di 704,1 miliardi Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) Da allora erano stati osservati 13 aumenti consecutivi, portando il parametro a un valore record di 704,1 miliardi

Ultime Notizie dalla rete : Scendono gli Scendono gli averi a vista: è la prima volta da giugno Ticinonline Lungo intervento notturno in soccorso a un'escursionista infortunata sopra Valdieri

CUNEO CRONACA - Si è concluso solo all'1 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sopra Sant'Anna di Valdieri. I socc ...

Genoa-Crotone, Destro: Importante tornare a segnare

Sei minuti per avventarsi come un Leone, il nome del primo figlio e andare incontro a una stagione che dovrà essere diversa. Per lui e per la squadra. Mattia Destro si presenta con il sorriso dei gior ...

Giansanti (Confagricoltura): un settore che resiste. Le parole del presidente nazionale

È al comando di un colosso da 150 mila aziende agricole che danno lavoro a 520 mila persone per un totale di 40 milioni di giornate lavoro. Massimiliano Giansanti guida Confagricoltura, associazione c ...

