Reese Witherspoon e Kerry Washington come noi: non ne possono più del 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche Reese Witherspoon e Kerry Washington, come molti di noi, non ne possono più del 2020, l’anno della pandemia da coronavirus. E così domenica notte le star di Little Fires Everywhere (hanno prodotto e recitato insieme nell’adattamento tv dell’omonimo bestseller), partecipando alla cerimonia virtuale degli Emmy Awards, hanno inscenato un Capodanno anticipato con tanto di conto alla rovescia, cappellini scintillanti e calici di champagne: «Siamo pronte a dire addio al 2020», hanno spiegato al conduttore Jimmy Kimmel. «Davvero potete farlo?», ha chiesto lui. E Witherspoon, scherzando: «Certo, siamo produttrici nominate agli Emmy!». https://twitter.com/jimmykimmel/status/1307863823999627264 Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche Reese Witherspoon e Kerry Washington, come molti di noi, non ne possono più del 2020, l’anno della pandemia da coronavirus. E così domenica notte le star di Little Fires Everywhere (hanno prodotto e recitato insieme nell’adattamento tv dell’omonimo bestseller), partecipando alla cerimonia virtuale degli Emmy Awards, hanno inscenato un Capodanno anticipato con tanto di conto alla rovescia, cappellini scintillanti e calici di champagne: «Siamo pronte a dire addio al 2020», hanno spiegato al conduttore Jimmy Kimmel. «Davvero potete farlo?», ha chiesto lui. E Witherspoon, scherzando: «Certo, siamo produttrici nominate agli Emmy!». https://twitter.com/jimmykimmel/status/1307863823999627264

zazoomblog : Reese Witherspoon e Kerry Washington come noi: non ne possono più del 2020 (e gli Emmy diventano Capodanno) -… - Allison22545604 : RT @darveyfeels_: La notte degli #Emmys sta per iniziare ed è giusto ricordare che Reese Witherspoon è stata completamente snobbata quando… - Avgercutie : RT @darveyfeels_: La notte degli #Emmys sta per iniziare ed è giusto ricordare che Reese Witherspoon è stata completamente snobbata quando… - AlessioBuzzanca : @CesareMarcucci @PrimeVideoIT @LittleFiresHulu Sì, ma soprattutto con Reese Witherspoon e Kerry Washington. - _allinbloom : RT @mvrtjna_: io ancora indignata per il fatto che Reese Witherspoon non abbia ricevuto neanche una nomination agli #Emmys per il suo ruolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Reese Witherspoon Reese Witherspoon e Kerry Washington come noi: non ne possono più del 2020 Vanity Fair.it Emmy, le star da casa per l'edizione virtuale degli Oscar della tv

Jimmy Kimmel allo Staples Center di fronte a un muro di schermi collegati con i candidati degli Emmy 2020 (afp) Jimmy Kimmel di fronte alla platea vuota dello Staples Center (afp) Jimmy Kimmel in plat ...

Emmy Awards 2020: i beauty look più belli

Dal caschetto ultra liscio di Kerry Washington al look anni Venti di Julia Garner passando per il raccolto voluminoso di Zendaya fino alla carrellata di labbra dai toni accesi. Tutta la bellezza sul r ...

Emmy 2020: otto serie tv tratte da storie vere

Dalle vicende delle dinastie reali alle ricostruzioni del movimento MeToo: tutte le fiction basate su fatti realmente accaduti in gara agli Emmy Awards 2020 La finzione che più colpisce è sempre quell ...

Jimmy Kimmel allo Staples Center di fronte a un muro di schermi collegati con i candidati degli Emmy 2020 (afp) Jimmy Kimmel di fronte alla platea vuota dello Staples Center (afp) Jimmy Kimmel in plat ...Dal caschetto ultra liscio di Kerry Washington al look anni Venti di Julia Garner passando per il raccolto voluminoso di Zendaya fino alla carrellata di labbra dai toni accesi. Tutta la bellezza sul r ...Dalle vicende delle dinastie reali alle ricostruzioni del movimento MeToo: tutte le fiction basate su fatti realmente accaduti in gara agli Emmy Awards 2020 La finzione che più colpisce è sempre quell ...