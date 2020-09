Paolo Brosio ricoverato in ospedale: niente Grande Fratello Vip per lui (Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Brosio non prenderà parte al Grande Fratello Vip. Il concorrente della trasmissione in onda sulle reti Mediaset ha dovuto dare forfait a causa di un problema di salute che l’ha costretto a un ricovero in ospedale per accertamenti. L’annuncio è arrivato in diretta durante il programma dal conduttore Alfonso Signorini. “Questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa Paolo Brosio, ma non ci sarà perché non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute – ha detto Signorini -. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale” Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)non prenderà parte alVip. Il concorrente della trasmissione in onda sulle reti Mediaset ha dovuto dare forfait a causa di un problema di salute che l’ha costretto a un ricovero inper accertamenti. L’annuncio è arrivato in diretta durante il programma dal conduttore Alfonso Signorini. “Questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa, ma non ci sarà perché non sta bene.ha avuto problemi di salute – ha detto Signorini -. Sta facendo degli accertamenti e ora è in

gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, come sta Paolo Brosio?: 'Momento non facile' - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 come sta Paolo Brosio?: Momento non facile - #Grande #Fratello #Paolo #Brosio?: - James49756297 : @lapoelkann_ @cinzia_1111 A Medjugorie con Paolo Brosio! - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, come sta Paolo Brosio?: 'Momento non facile' - valeriorenzi : Grande delusione per il mancato ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip -