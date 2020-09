Onu | Mattarella “Rafforzare ampia partecipazione”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Celebriamo, oggi, un successo. L’Onu ha reso migliore la vita della Comunita’ internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste si e’ agito, sovente, con successo per rimuovere o ridurre le tensioni internazionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in un videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni Unite. sat/red (fonte video: Quirinale) Onu,“Rafforzarepartecipazione” su Il Corriere della Città.