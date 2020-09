Nuova gaffe di Fausto Leali al GFVip, dà del “ne*ro” a Enock Barwuah e rischia la squalifica (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva una Nuova gaffe di Fausto Leali al GFVip, dopo le parole su Mussolini e sulle opere compiute durante il fascismo. L’artista di Io Amo ha infatti parlato della “razza” di Enock, che sarebbe quella “negra”. Gli altri concorrenti sono intervenuti per fargli notare che sarebbe meglio evitare determinate affermazioni, ma l’artista bresciano non molla: “Ma smettila, nero è il colore, ne*ro è la razza”. Sembra, quindi, che ci siano i margini per una squalifica immediata dell’artista che ci ricasca con una Nuova gaffe, stavolta sui drammatici temi razzisti. A riprenderlo è anche Patrizia De Blanck, che gli ha ricordato l’episodio di Mussolini: ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva unadial, dopo le parole su Mussolini e sulle opere compiute durante il fascismo. L’artista di Io Amo ha infatti parlato della “razza” di, che sarebbe quella “negra”. Gli altri concorrenti sono intervenuti per fargli notare che sarebbe meglio evitare determinate affermazioni, ma l’artista bresciano non molla: “Ma smettila, nero è il colore, ne*ro è la razza”. Sembra, quindi, che ci siano i margini per unaimmediata dell’artista che ci ricasca con una, stavolta sui drammatici temi razzisti. A riprenderlo è anche Patrizia De Blanck, che gli ha ricordato l’episodio di Mussolini: ...

