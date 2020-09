Morto Peppino Caldarola, addio all’ex parlamentare e direttore dell’Unità (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ Morto Peppino Caldarola questa mattina, all’età di 74 anni. E’ stato dirigente del Partito Comunista a Bari, poi direttore del giornale l’Unità. Peppino Caldarola è stato un dirigente del Partito Comunista di Bari, poi deputato per due legislature dell’Ulivo. Per anni è stato vice-direttore di Rinascita, fondatore e primo direttore di Italiaradio. In seguito allo … L'articolo Morto Peppino Caldarola, addio all’ex parlamentare e direttore dell’Unità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) E’questa mattina, all’età di 74 anni. E’ stato dirigente del Partito Comunista a Bari, poidel giornale l’Unità.è stato un dirigente del Partito Comunista di Bari, poi deputato per due legislature dell’Ulivo. Per anni è stato vice-di Rinascita, fondatore e primodi Italiaradio. In seguito allo … L'articoloall’exdell’Unità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

peppeprovenzano : È morto Peppino Caldarola. Bisognerà parlare di lui, della sua militanza, della sua intelligenza. Oggi però mancano… - TgLa7 : E' morto a Roma, dopo una breve malattia, Peppino Caldarola, ex dirigente del Pci e parlamentare con l'Ulivo. - LaStampa : E’ morto Peppino Caldarola, ex direttore de L’Unità - Che22peace71 : RT @paolorm2012: E’ morto Peppino Caldarola, ex direttore de L’Unità - labenny_33 : RT @paolorm2012: Giornalismo in lutto: è morto Giuseppe Caldarola, era stato direttore de L'Unità -