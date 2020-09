Morto l’attore Michael Lonsdale, aveva 89 anni (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attore Michael Lonsdale, noto per importanti ruoli in “Il nome della rosa” e “Degli uomini e degli dei” è Morto questo lunedì all’età di 89 anni, a Parigi, lo riporta il sito de L’Observateur. Il comico Michael Lonsdale nato il 24 maggio 1931, aveva recitato in famosi film tra cui “Il crimine non paga”, “Il nome della rosa” e “Monaco” di Steven Spielberg. Nel film di Xavier Beauvois “Des hommes et des dieux” del 2010, Micheal a quasi 80 anni, ha interpretato il personaggio di Luc, un monaco, medico della comunità di Tibéhirine, che gli è valso il premio César come miglior attore in ruolo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attore, noto per importanti ruoli in “Il nome della rosa” e “Degli uomini e degli dei” èquesto lunedì all’età di 89, a Parigi, lo riporta il sito de L’Observateur. Il comiconato il 24 maggio 1931,recitato in famosi film tra cui “Il crimine non paga”, “Il nome della rosa” e “Monaco” di Steven Spielberg. Nel film di Xavier Beauvois “Des hommes et des dieux” del 2010, Micheal a quasi 80, ha interpretato il personaggio di Luc, un monaco, medico della comunità di Tibéhirine, che gli è valso il premio César come miglior attore in ruolo ...

ernestocaprari : RT @ROBZIK: È morto a 89 anni l'attore francese Michael Lonsdale. Interpretò frère Luc in « Des hommes et des dieux » (2010), il film sui m… - ROBZIK : È morto a 89 anni l'attore francese Michael Lonsdale. Interpretò frère Luc in « Des hommes et des dieux » (2010), i… - mariobianchi18 : Il #21settembre 1950 è nato #BillMurray. Comicità sofisticata: nei suoi film ride poco. Cacciato dal college per ma… - vesuvianonews : Di origini palmese Biagio Gragnaniello è deceduto oggi nella sua casa di Portici. L'attore nonostante vivesse a Por… - viaggioinincogn : @vancinimaria Da bambina chiedevo ai miei genitori se l'attore era morto davvero. Adesso so che l'attore non muore,… -

