Mondo del calcio in lutto | è stato accoltellato a soli 30 anni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia a Lecce, dove si è appena consumato un duplice omicidio in un appartamento via Montello, una perpendicolare di via Gallipoli, nei pressi della stazione ferroviaria. Le due vittime sarebbero un uomo e una donna, uccisi entrambi a coltellate. Si tratterebbe dell'arbitro Daniele De Santis, 30e direttore di gara spesso impegnato in Serie C, come riporta la stampa locale, in particolare Il Quotidiano di Puglia. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, che si sono verificati intorno alle 21:30 di oggi, lunedì 21 settembre, i due sarebbero morti al culmine di una lite, ma sono ancora ignote le cause e le dinamiche che hanno portato al delitto. La richiesta di intervento è arrivata all’interno di un appartamento al civico 2 di via Montello, dove sono accorsi gli operatori del 118. Purtroppo, ...