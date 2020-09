Liam Gallagher, è proprio finita per gli Oasis? (Di lunedì 21 settembre 2020) ilgiorno.itHey kid, did you know? Today sixteen years ago it was you and I for the last time Così inizia uno degli ultimi brani pubblicati dal cantautore britannico Liam Gallagher. Nato e cresciuto nel Regno Unito, Liam e il fratello Noel sono due rockstar di fama mondiale. I due hanno lavorato insieme nella band Oasis dal 1991 al 2009, pubblicando successi incredibili.One of us è una canzone che ci parla con malinconia del difficile rapporto esistente tra i due fratelli, che per incompatibilità caratteriali dovettero mettere fine agli Oasis. Fu di Liam l’idea di lavorare insieme a Noel. I due fratelli facevano già parte di due band differenti; Liam era la voce principale dei Rain, mentre Noel stava negli Inspiral Carpets.In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) ilgiorno.itHey kid, did you know? Today sixteen years ago it was you and I for the last time Così inizia uno degli ultimi brani pubblicati dal cantautore britannico. Nato e cresciuto nel Regno Unito,e il fratello Noel sono due rockstar di fama mondiale. I due hanno lavorato insieme nella banddal 1991 al 2009, pubblicando successi incredibili.One of us è una canzone che ci parla con malinconia del difficile rapporto esistente tra i due fratelli, che per incompatibilità caratteriali dovettero mettere fine agli. Fu dil’idea di lavorare insieme a Noel. I due fratelli facevano già parte di due band differenti;era la voce principale dei Rain, mentre Noel stava negli Inspiral Carpets.In ...

