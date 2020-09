Lazio, primo allenamento per Fares. Inzaghi prepara il debutto (Di lunedì 21 settembre 2020) FORMELLO - Mohamed Fares si allena con la Lazio . primo allenamento per l'ex Spal, che scende in campo agli ordini di Simone Inzaghi in attesa dell'ufficialità dell'affare. Si candida per un posto da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) FORMELLO - Mohamedsi allena con laper l'ex Spal, che scende in campo agli ordini di Simonein attesa dell'ufficialità dell'affare. Si candida per un posto da ...

Stamattina Gianni Sperti ha voluto giocare con i suoi follower su instagram al gioco delle domande e risposte. Prima di iniziare il gioco c’è da dire che l’uomo ha però precisato di evitare domande su ...

Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

Milik alla Roma e Dzeko alla Juve sembravano trattative concluse solo pochi giorni fa. Tutto fatto tra le società e piccoli dettagli da sistemare tra il polacco e il Napoli. I piccoli dettagli però pi ...

ESCLUSIVA TJ - Delio Rossi: "Centravanti Juventus? Deve essere compatibile con CR7 e Dybala. Kulusevski giocatore moderno. Sulla corsa scudetto..."

In merito alla prima giornata di campionato e alla possibile evoluzione tattica della nuova Juventus di Andrea Pirlo, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Delio Rossi, ex tecnico ...

