Juve, Morata è atterrato a Torino (Di martedì 22 settembre 2020) Morata e la Juventus sono ancora più vicini. Il centravanti spagnolo, che era partito in serata da Madrid, è atterrato pochissimi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino. Presenti alcuni tifosi bianconeri. Domani le visite mediche e poi la firma sul contratto che segnerà il ritorno in bianconero dopo quattro anni. Foto: Sportitalia L'articolo Juve, Morata è atterrato a Torino proviene da Alfredo Pedullà.

