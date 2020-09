Incendio in impianto rifiuti ad Aviano, Arpa: “Situazione normalizzata” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Le misurazioni con contaparticelle effettuate nella tarda mattinata di oggi confermano il progressivo miglioramento della qualita’ dell’aria nelle zone a maggior ricaduta di inquinanti durante le fasi piu’ intense dell’Incendio dello stabilimento Snua“. Lo fa sapere l’aggiornamento dell’Agenzia regionale protezione ambiente del Friuli Venezia Giulia riguardo alla qualita’ dell’aria nei comuni pordenonesi di Aviano, San Quirino e Roveredo in piano, colpiti dai fumi del rogo scoppiato sabato sera nello stabilimento di compostaggio Snua di Aviano. “Nei campioni d’aria prelevati con sacche nella giornata di ieri – proseguono dall’Arpa – si riscontra una situazione normalizzata, con concentrazioni di qualche inquinante ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) “Le misurazioni con contaparticelle effettuate nella tarda mattinata di oggi confermano il progressivo miglioramento della qualita’ dell’aria nelle zone a maggior ricaduta di inquinanti durante le fasi piu’ intense dell’dello stabilimento Snua“. Lo fa sapere l’aggiornamento dell’Agenzia regionale protezione ambiente del Friuli Venezia Giulia riguardo alla qualita’ dell’aria nei comuni pordenonesi di, San Quirino e Roveredo in piano, colpiti dai fumi del rogo scoppiato sabato sera nello stabilimento di compostaggio Snua di. “Nei campioni d’aria prelevati con sacche nella giornata di ieri – proseguono dall’– si riscontra una situazione normalizzata, con concentrazioni di qualche inquinante ...

emergenzavvf : #Aviano (PN) #20settembre 16:00, #incendio impianto compostaggio rifiuti: continuano le operazioni di spegnimento d… - TgrRaiFVG : L'incendio all'impianto della SNUA di Aviano: restano in vigore le raccomandazioni per la tutela della salute nelle… - romi_andrio : RT @wganapini: #guerradeirifiuti Aviano (PN): incendio impianto rifiuti Snua. Inquinamento quattro volte la norma.I sindaci:'Bimbi a casa e… - lanzigiuseppe : RT @wganapini: #guerradeirifiuti Aviano (PN): incendio impianto rifiuti Snua. Inquinamento quattro volte la norma.I sindaci:'Bimbi a casa e… - sigeardo : Incendio nell'impianto dei rifiuti, vigili del fuoco al lavoro senza sosta per 40 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio impianto Incendio in impianto rifiuti Fvg,allarme in 3 Comuni Agenzia ANSA Paura nella notte, un'auto va a fuoco e distrugge una vettura vicina: valeva 40mila euro

Paura nella notte appena trascorsa a Lequile, nel Salento. In via San Cesario sono andate a fuoco le auto di una commessa e di una barista. Poco prma delle quattro l'incendio è partito dalla Toyota Ya ...

Covid e ricambi di aria nelle scuole

Il sovraffollamento e la scarsa aerazione degli ambienti aumentano le occasioni di esposizione degli studenti per via aerogena ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici, o anche ...

Incendio nell'impianto dei rifiuti, vigili del fuoco al lavoro senza sosta per 40 ore

Cinque le squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone impegnate nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 con autobotti e autoscala, coadiuvate dal reparto Gos (Gruppo operativo spe ...

Paura nella notte appena trascorsa a Lequile, nel Salento. In via San Cesario sono andate a fuoco le auto di una commessa e di una barista. Poco prma delle quattro l'incendio è partito dalla Toyota Ya ...Il sovraffollamento e la scarsa aerazione degli ambienti aumentano le occasioni di esposizione degli studenti per via aerogena ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici, o anche ...Cinque le squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone impegnate nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 con autobotti e autoscala, coadiuvate dal reparto Gos (Gruppo operativo spe ...