I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 21 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.350 nuovi casi di contagio da coronavirus e 17 decessi, per un totale di 299.506 casi e 35.724 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.707 (120 in più rispetto Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.350 nuovi casi di contagio dae 17 decessi, per un totale di 299.506 casi e 35.724 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.707 (120 in più rispetto

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di sabato 19 settembre Il Post Il coronavirus contagia gli animali da allevamento? Polli e tacchini no, i maiali sì ma con difficoltà, secondo due studi canadesi

Sappiamo già che il Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia in corso, è in grado di contagiare gatti, furetti, criceti e in rari casi anche i cani. Ora forse sappiamo qualcosa in più sugli an ...

Covid19 in Italia, 1350 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

17:15Covid19 Sicilia, 75 nuovi positivi e tre vittime nelle ultime 24 ore 17:15Covid19 in Italia, 1350 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) 17:09Referendum, la Sicilia vota Sì: il 75,9 p ...

Zone30 e "cortine" di verde per ridurre l'inquinamento acustico a Pescara

Realizzare zone30 per la viabilità, cortine di verde e classificare la città in 12 aree a seconda della criticità sul fronte dell'inquinamento acustico. Sono i principali provvedimenti che saranno ado ...

