Google anticipa un restyling di Gmail e migliora la condivisione in Google Foto

(Di lunedì 21 settembre 2020)sta preparando unanche per, inoltre ha lanciato un nuovo menu diin. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Google anticipa

TuttoAndroid.net

Il terremoto del 20 settembre a Los Angeles ha dato a Google la possibilità di continuare i test sulla funzione ShakeAlert, che invia una notifica qualche secondo prima che arrivi il terremoto. Il tes ...Basta un click per attivare la sfocatura dello sfondo durante le videochiamate e le riunioni su Google Meet: la novità è in fase di rollout. Basta un click per attivare la sfocatura dello sfondo duran ...Google Duo, il servizio del colosso di Mountain View Google che si occupa delle chiamate e videochiamate VoIP, nelle ultime ore ha ricevuto un interessante aggiornamento con una funzionalità molto att ...