“Fai più la madre e meno…”. Alba Parietti, coltellata devastante. Al Live della D’Urso è caos per quelle parole… (Di lunedì 21 settembre 2020) Ieri sera a Live – Non è la D’Urso è successo davvero di tutto. Tra le altre cose, anche Franco Oppini, era ospite di Barbara d’Urso. L’ex showman ha detto la sua sulla lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra l’ex moglie Alba Parietti e Patrizia De Blanck (l’episodio è successo durante la seconda puntata in prima serata del reality, quella in cui ha fatto il suo ingresso Francesco, il figlio di Alba e Franco). La vicenda è nota: la contessa ha dato della “st…za” alla piemontese che ha telefonato per avere un confronto immediato con la donna. Naturalmente c’è stato un botta e risposta alquanto trash che, inevitabilmente, ha veicolato l’attenzione del pubblico sul battibecco. Non su ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Ieri sera a– Non è la D’Urso è successo davvero di tutto. Tra le altre cose, anche Franco Oppini, era ospite di Barbara d’Urso. L’ex showman ha detto la sua sulla lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra l’ex mogliee Patrizia De Blanck (l’episodio è successo durante la seconda puntata in prima serata del reality, quella in cui ha fatto il suo ingresso Francesco, il figlio die Franco). La vicenda è nota: la contessa ha dato“st…za” alla piemontese che ha telefonato per avere un confronto immediato con la donna. Naturalmente c’è stato un botta e risposta alquanto trash che, inevitabilmente, ha veicolato l’attenzione del pubblico sul battibecco. Non su ...

