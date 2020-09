Exit Poll Regionali Toscana: Giani in vantaggio su Ceccardi di tre punti (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo l’Exit Poll di Opinio Rai, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani avrebbe riportato tra il 43,5% e il 46,5% dei consensi contro il 40-44% della candidata della coalizione leghista Susanna Ceccardi. Secondo l’Exit Poll diffuso da La 7, Giani potrebbe contare su un vantaggio di tre punti. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo l’di Opinio Rai, il candidato del centrosinistra Eugenioavrebbe riportato tra il 43,5% e il 46,5% dei consensi contro il 40-44% della candidata della coalizione leghista Susanna. Secondo l’diffuso da La 7,potrebbe contare su undi tre

