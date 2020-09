Emmy Awards 2020 | Paul Mescal di Normal People non vince e Twitter piange

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) Gioia e giubilo in tutto il regno perché Zendaya ha fatto la storia agli Emmy Awards 2020 vincendo il premio come miglior attrice in una serie drammatica a soli 24 anni (l’attrice più giovane ad aver mai vinto questo premio!) per il suo ruolo in Euphoria.