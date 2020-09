(Di lunedì 21 settembre 2020) Èa 74 anni il. Era nato a Bari il 9 aprile del 1946 e aveva iniziato la carriere giornalistica come redattore della casa editrice Laterza, e dopo aver aderito al Partito Comunista Italiano divenne vicedirettore di Rinascita,

ernestocaprari : RT @mariolavia: È morto Peppino Caldarola, un grande giornalista, una persona cara - aniramiznat : RT @fanpage: È morto Peppino Caldarola - lauracesaretti1 : RT @mariolavia: È morto Peppino Caldarola, un grande giornalista, una persona cara - MariaAversano1 : RT @ilpost: È morto il giornalista Giuseppe Caldarola - AndreaMarretti : RT @mariolavia: È morto Peppino Caldarola, un grande giornalista, una persona cara -

Ultime Notizie dalla rete : morto giornalista

Fanpage.it

È morto questa mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dopo breve malattia, Peppino Caldarola. Caldarola aveva 74 anni, è stato prima dirigente del Partito Comunista a Bari, poi deputato per due leg ...Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione del 35° anniversario dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani intende commemorare la figura del giovane cron ...Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto al Vaticano di non rinnovare l’accordo con la Cina. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha detto: “Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il ...