Barcellona, Semedo al Wolverhampton: due nomi per sostituirlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Barcellona starebbe pensando a come sostituire Nelson Semedo Il Barcellona e il Wolverhampton stanno per chiudere la trattativa per il passaggio in Premier League di Nelson Semedo. Al contempo, i blaugrana starebbero pensando a come sostituire il terzino portoghese. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, i soldi della cessione di Semedo potrebbero essere spesi per arrivare a Eric Garcia del Manchester City. Nel ruolo di terzino destro, però, si seguono con attenzione Dest dell’Ajax e Aarons del Norwich City. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilstarebbe pensando a come sostituire NelsonIle ilstanno per chiudere la trattativa per il passaggio in Premier League di Nelson. Al contempo, i blaugrana starebbero pensando a come sostituire il terzino portoghese. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, i soldi della cessione dipotrebbero essere spesi per arrivare a Eric Garcia del Manchester City. Nel ruolo di terzino destro, però, si seguono con attenzione Dest dell’Ajax e Aarons del Norwich City. Leggi su Calcionews24.com

FabioFafa73 : @P_Rocchetti87 l'atl Madrid per prendere Suarez deve prima vendere.. quindi mi sembra logico morata alla Juventus e… - FootballAndDre1 : Mendes, portando Semedo al Wolverhampton, da una grossa mano al Barcellona. Se non fosse stato per le squadre di Premier, mercato piatto. - NdoV97 : @DavideAllegra2 @MateNapoli Di Lorenzo buon giocatore ma ha qualche limite, spesso non segue la linea dei difensori… - MomentiCalcio : #Barcellona, prosegue la trattativa con il #Wolverhampton per #Semedo - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: #Wolverhampton ad un passo da Nelson #Semedo dal #Barcellona! ?? [@FabrizioRomano] -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Semedo Barcellona, Semedo in uscita: c’è un club di Premier League Calcio News 24 Barcellona, Semedo al Wolverhampton: due nomi per sostituirlo

Il Barcellona e il Wolverhampton stanno per chiudere la trattativa per il passaggio in Premier League di Nelson Semedo. Al contempo, i blaugrana starebbero pensando a come sostituire il terzino portog ...

Semedo verso il Wolverhampton: addio vicino al Barcellona, affare da 35 milioni

Svelate le cifre della trattativa che porterà Nelson Semedo al Wolverhampton: il Barcellona incasserà 35 milioni di euro. Il Barcellona prosegue il suo processo di rivoluzione tecnica dopo l'arrivo di ...

Calciomercato LIVE - Dalla Spagna: accordo Suarez-Atletico. Roma, Marcao alternativa a Smalling

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, Luis Suarez ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Dopo che è sfumata la pista Juve e dopo l'ottenimento della cittadinanza italiana, resta ancora da trovar ...

Il Barcellona e il Wolverhampton stanno per chiudere la trattativa per il passaggio in Premier League di Nelson Semedo. Al contempo, i blaugrana starebbero pensando a come sostituire il terzino portog ...Svelate le cifre della trattativa che porterà Nelson Semedo al Wolverhampton: il Barcellona incasserà 35 milioni di euro. Il Barcellona prosegue il suo processo di rivoluzione tecnica dopo l'arrivo di ...Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, Luis Suarez ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Dopo che è sfumata la pista Juve e dopo l'ottenimento della cittadinanza italiana, resta ancora da trovar ...