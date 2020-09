Al referendum vince il Sì Giani in vantaggio in Toscana Testa a testa in Puglia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 15.53 Alcostituzionale sul taglio dei parlamentari il 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Quanto alle elezioni regionali, insarebbe leggermente insu Ceccardi. La Campania resterebbe a De Luca che si affermerebbe nettamente su Caldoro. Nelle Marche è altrettanto netto ildel candidato del centrodestra Acquaroli così come in Veneto, che confermerebbe Zaia con oltre il 70% e in Liguria con Toti oltre il 50%. Insarebbe invecea ...

tancredipalmeri : Numero di parlamentari eleggibili: ????USA 535 ????Russia 620 ????UK 650 ????Francia 923 ????Germania 709 ????Canada 308 ????Spa… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - HuffPostItalia : Exit poll sul referendum costituzionale: vince il Sì con il 60-64% - sardanews : Exit poll, vince il Sì al referendum. In Toscana avanti il centrosinistra, è testa a testa in Puglia - rolandoroccando : RT @DiegoFusaro: Vince il sì. Ancora una volta: se una cosa può andare male, lo farà. Tempo qualche anno e si farà un nuovo referendum per… -

