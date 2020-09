Airbus punta all’aereo a idrogeno per il 2035 (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Airbus punta a realizzare un aereo a idrogeno entro il 2035. Oggi, infatti, il gruppo franco-tedesco ha svelato tre progetti per il primo aereo commerciale al mondo a emissioni zero, che potrebbe entrare in servizio entro il 2035. Ognuno di questi concetti rappresenta “un approccio diverso per raggiungere il volo a emissioni zero, esplorando vari percorsi tecnologici e configurazioni aerodinamiche per sostenere l’ambizione della società di fare da apripista nella decarbonizzazione dell’intera industria aeronautica”, precisa una nota. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Airbus punta a realizzare un aereo a idrogeno entro il 2035. Oggi, infatti, il gruppo franco-tedesco ha svelato tre progetti per il primo aereo commerciale al mondo a emissioni zero, che potrebbe entrare in servizio entro il 2035. Ognuno di questi concetti rappresenta “un approccio diverso per raggiungere il volo a emissioni zero, esplorando vari percorsi tecnologici e configurazioni aerodinamiche per sostenere l’ambizione della società di fare da apripista nella decarbonizzazione dell’intera industria aeronautica”, precisa una nota.

Airbus punta al primo aereo a emissioni zero Madrid - Airbus ha presentato tre prototipi per il primo aereo commerciale a emissioni zero che potrebbe entrare in servizio nel 2035, esplorando varie ...

La Thales Alenia Space, joint venture tra la francese Thales (67%) e l’italiana Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and Space, primo contraente ...

Airbus svela il futuro dell’aviazione: ZEROe, l’aereo a idrogeno

che puntiamo a mettere in servizio entro il 2035”, ha aggiunto il Ceo di AIrbus. “Il passaggio all’idrogeno, come fonte primaria di energia per questi concept di aeromobili, richiederà un’azione ...

