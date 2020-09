“Tua sorella!”. Tu sì que vales, Rudy Zerbi ancora contro Teo Mammuccari. Stavolta però si esagera e volano stracci (Di domenica 20 settembre 2020) È successo di nuovo: duro scontro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante il secondo appuntamento di Tu Si Que vales 2020. A innescare la polemica è stata l’esibizione di Daniele Bordini, che ha cantato le note della celebre canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. Un brano dedicato al nonno, come raccontato dallo stesso giovane prima di dare vita alla performance. Performance che ha trovato l’applauso di Zerbi e non quello di Teo, che ha provocato il produttore musicale, il quale ha replicato a tono. Molto duro Rudy che ha perso le staffe, adirandosi non poco nei confronti del collega, che a sua volta ha ribadito la propria opinione, non arretrando di un millimetro. Mammucari, pur riconoscendo il talento del ragazzo, non ha apprezzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) È successo di nuovo: duro strae Teo Mammucari durante il secondo appuntamento di Tu Si Que2020. A innescare la polemica è stata l’esibizione di Daniele Bordini, che ha cantato le note della celebre canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. Un brano dedicato al nonno, come raccontato dallo stesso giovane prima di dare vita alla performance. Performance che ha trovato l’applauso die non quello di Teo, che ha provocato il produttore musicale, il quale ha replicato a tono. Molto duroche ha perso le staffe, adirandosi non poco nei confronti del collega, che a sua volta ha ribadito la propria opinione, non arretrando di un millimetro. Mammucari, pur riconoscendo il talento del ragazzo, non ha apprezzato ...

CinqTake : @ale95italy @repubblica Quando non si riesce a rispondere alle domande si passa ai deliri e insulti. Non vorrei sc… - Ariimo2 : Immaginate stare svegli fino alle 5 solo per controllare il pigiama party di tua sorella minore couldnt be me - marcoavvo : @giannantonio51 Tua sorella - HyperPixie_ : “Hai l’asta del fanta?” “Sì, col fidanzato gnocco di tua sorella” - Real_BillyA : @Real_Annee raccontalo a tua sorella -

Ultime Notizie dalla rete : “Tua sorella” Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera