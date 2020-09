TikTok, rinviato lo stop al download negli Usa: c'è un accorto tra Oracle, Walmart e Bytedance (Di domenica 20 settembre 2020) Battuta d'arresto sullo stop a TikTok negli usa: il divieto di download doveva partire oggi, ma Oracle e Walmart hanno annunciato che saranno partner dell'app della cinese Bytedance per "rafforzare ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Battuta d'arresto sullousa: il divieto didoveva partire oggi, mahanno annunciato che saranno partner dell'app della cineseper "rafforzare ...

RaiNews : Rinviato e non ritirato il divieto di download, segno di una partita ancora aperta con la Cina #tiktokban #TikTok - BreakingItalyNe : RT @repubblica: TikTok, rinviato divieto di scaricare applicazioni al 27 settembre. E Trump 'benedice' accordo con Oracle e Walmart https:/… - globalistIT : TikTok, rinviato lo stop al download negli Usa: c'è un accorto tra Oracle, Walmart e Bytedance - scheerenberger : RT @RaiNews: Rinviato e non ritirato il divieto di download, segno di una partita ancora aperta con la Cina #tiktokban #TikTok https://t.c… - ilgrilloparlan2 : RT @RaiNews: Rinviato e non ritirato il divieto di download, segno di una partita ancora aperta con la Cina #tiktokban #TikTok https://t.c… -