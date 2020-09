SÌ AL REFERENDUM: è un voto contro la Casta? Sicuro? (Di domenica 20 settembre 2020) il 20 e 21 Settembre si vota per il taglio dei parlamentari, come al solito se ne sono sentite di tutti i colori: “chi vota no è coi poteri forti”, “vota sì contro la Casta”, “se voti no si riprenderanno tutti i privilegi”. In molti si sono convinti che il “SI” sia una bacchettata sulle dita alla politica, ma è veramente così? “I PARLAMENTARI SARANNO PIÙ controLLABILI” “Ora sono tanti e si nascondono fra le fila del parlamento con assenteismo e improduttività, pertanto costituiscono solo un costo inutile e la macchina legislativa può procedere senza di loro.” Sicuramente la negligenza dei politici è un problema serio che ci portiamo dietro da molti anni, tuttavia che garanzie ci sono che saranno invece i ... Leggi su newspad (Di domenica 20 settembre 2020) il 20 e 21 Settembre si vota per il taglio dei parlamentari, come al solito se ne sono sentite di tutti i colori: “chi vota no è coi poteri forti”, “vota sìla”, “se voti no si riprenderanno tutti i privilegi”. In molti si sono convinti che il “SI” sia una bacchettata sulle dita alla politica, ma è veramente così? “I PARLAMENTARI SARANNO PIÙLLABILI” “Ora sono tanti e si nascondono fra le fila del parlamento con assenteismo e improduttività, pertanto costituiscono solo un costo inutile e la macchina legislativa può procedere senza di loro.” Sicuramente la negligenza dei politici è un problema serio che ci portiamo dietro da molti anni, tuttavia che garanzie ci sono che saranno invece i ...

