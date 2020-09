Schianto frontale nella notte | muore allenatore del Ponzano amatori

(Di domenica 20 settembre 2020) E' di una vittima e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 della scorsaa Merlengo di, lungo via Colombera, la strada che congiunge il quartiere ...

iltirreno : ?? Morto a 26 anni nello scontro frontale tra due auto. La ricostruzione dell'incidente secondo i primi rilievi dell… - webecodibergamo : Schianto frontale a Onore Tre i feriti, non gravi - Foto - IlCuoio : Schianto frontale allo svincolo, muore un 26enne. A fuoco l’auto di un ragazzo di #Fucecchio #incidente #incendio… - infoitinterno : Sebastiano Cava morto, schianto frontale con un tir a Modena - zazoomblog : Incidente a Cernusco schianto frontale tra moto e van: 17enne in coma - #Incidente #Cernusco #schianto -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto frontale

TrevisoToday

Incidente stradale sulla 671 all’altezza del comune di Onore. Due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento, i soccorsi, due ambulanze e un’auto medica sono accorse in codi ...Pisa: la vittima, un magazziniere di 26 anni, era seduto accanto al conducente di una Panda. La ricostruzione dell'incidente secondo i primi rilievi della polizia stradale PISA. Quando ha visto la Cli ...Un terribile incidente stradale in Veneto, nei pressi di Merlengo di Ponzano, è costato la vita a C.D., 49 anni. Uno schianto frontale tremendo che non ha dato scampo all’uomo, morto di fatto sul colp ...