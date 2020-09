Regionali Puglia, gaffe Bellanova 'Votate Emiliano' (non Scalfarotto) (Di domenica 20 settembre 2020) Gira sui social un video che riprende Teresa Bellanova a Brindisi per appoggiare Scalfarotto, il candidato di Italia Viva a governatore della Regione Puglia. Ma il ministro sbaglia e invita a votare Emiliano... Imbarazzo di Scalfarotto e della Boschi. Bellanova corre subito ai ripari, tra applausi, risate e un abbraccio al candidato di Iv. Lapsus freudiano? Che i renziani in realtà stiano nel segreto dell'urna votando Emiliano? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 20 settembre 2020) Gira sui social un video che riprende Teresaa Brindisi per appoggiare, il candidato di Italia Viva a governatore della Regione. Ma il ministro sbaglia e invita a votare... Imbarazzo die della Boschi.corre subito ai ripari, tra applausi, risate e un abbraccio al candidato di Iv. Lapsus freudiano? Che i renziani in realtà stiano nel segreto dell'urna votando? Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : Anche in Puglia questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minuti del… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, alle elezioni regionali in #Puglia i riformisti scelgono @ItaliaViva, scelgono… - NicolaPorro : Siamo in piena follia #Recoveryfund. E mentre #UrsulavonderLeyen promette di cambiare Dublino sulle #regionali in T… - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Regionali Puglia, gaffe Bellanova 'Votate Emiliano' (non Scalfarotto) - Affaritaliani : Regionali Puglia, gaffe Bellanova 'Votate Emiliano' (non Scalfarotto) -