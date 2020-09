Pregliasco | ' Molti focolai e casi triplicati da luglio | possibili lockdown locali'

(Di domenica 20 settembre 2020) I numeri dei contagi crescono, strettamente legati all'aumento dei tamponi e dei test in tutta Italia. Ma a crescere sono anche i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e, purtroppo, ...

I numeri dei contagi crescono, strettamente legati all'aumento dei tamponi e dei test in tutta Italia. Ma a crescere sono anche i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e, purtroppo, anch ...Riuscire a distingue­re l’influenza sta­gionale dai sintomi della Covid-19. E’ uno dei temi più discussi in vista dell’autun­no. Secondo una ricerca condotta da Assosalute, presentata nei giorni scors ...L’effetto Covid sulle sfide regionali e sull’esito del referendum si chiama astensionismo e potrebbe fare davvero la differenza in quelle che sono considerate le regioni in bilico come la Puglia. Ma a ...