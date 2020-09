Pirlo ne convoca 22 per Juve-Sampdoria: non c'è Luca Pellegrini (Di domenica 20 settembre 2020) TORINO - Per il suo esordio sulla panchina della Juve Andrea Pirlo ha convocato 22 calciatori. Contro la Sampdoria out Paulo Dybala , ancora non al meglio, ma spicca l'assenza di Luca Pellegrini : per ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) TORINO - Per il suo esordio sulla panchina dellaAndreahato 22 calciatori. Contro laout Paulo Dybala , ancora non al meglio, ma spicca l'assenza di: per ...

sportli26181512 : Pirlo ne convoca 22 per Juve-Sampdoria: non c'è Luca Pellegrini: Per l'esterno sirene di mercato da Genoa, Atalanta… -

TORINO - Luca Pellegrini non sarà nemmeno in panchina per la partita di questa sera fra Juventus e Sampdoria. Andrea Pirlo lo ha escluso dai convocati, un chiaro segnale di come la sua partenza sia im ...

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro la Sampdoria. Assenza inaspettata per Luca Pellegrini, al centro di diverse voc ...

13:10 - SI ASPETTA L'ELENCO DEI CONVOCATI - La Juventus ha terminato la rifinitura mattutina e adesso la squadra è a pranzo. Inoltre, si attende l'elenco dei convocati per il match di questa sera cont ...

