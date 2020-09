Parma-Napoli 0-0 primo tempo | vietato tirare in porta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 settembre 2020)0-0 alla fine del. Nemmeno un tiro in. Nemmeno un’occasione. Non un bel biglietto da visita per il campionato di Serie A che dovrebbe trovare estimatori commerciali all’estero. Per quel che riguarda il, tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 vince il consolidato 4-1-4-1. Perché, alla fine, Gattuso non ha quasi mai giocato col 4-3-3. E a, per la prima di campionato, ha riproposto lo schema di gioco considerato più affidabile. Con Demme davanti alla difesa, Fabian e Zielinski ai suoi lati e più larghi Insigne e Lozano. Mertens punta centrale. Lozano preferito a Politano. Mertens a Osimhen. È la prima giornata e si vede. Fa caldo e si sente. Si gioca al piccolo trotto. C’è paura di ...