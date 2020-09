Juventus-Sampdoria 3-0: Kulusevski subito protagonista (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus-Sampdoria chiude la domenica della prima giornata di Serie A. Molto bene la prima di Pirlo: linea del gol Kulusevski-Ronaldo Juventus-Sampdoria termina con la vittoria bianconera nel primo sunday night della nuova stagione di Serie A. Parte bene la prima Juventus di Andrea Pirlo, che conferma il 3-4-1-2 “mascherato” e rischia Frabotta titolare dal primo minuto sulla corsia di sinistra. La Vecchia Signora rispecchia i dettami tattici del suo allenatore e pressa subito alta a recuperare il pallone ed attaccare la porta. Kulusevski al 13′ con un colpo da biliardo mette la palla all’angolino e sblocca la gara. Cristiano Ronaldo servito da Ramsey si fa ipnotizzare da un ottimo Audero. Il portoghese centra la traversa con un ... Leggi su zon (Di domenica 20 settembre 2020)chiude la domenica della prima giornata di Serie A. Molto bene la prima di Pirlo: linea del gol-Ronaldotermina con la vittoria bianconera nel primo sunday night della nuova stagione di Serie A. Parte bene la primadi Andrea Pirlo, che conferma il 3-4-1-2 “mascherato” e rischia Frabotta titolare dal primo minuto sulla corsia di sinistra. La Vecchia Signora rispecchia i dettami tattici del suo allenatore e pressaalta a recuperare il pallone ed attaccare la porta.al 13′ con un colpo da biliardo mette la palla all’angolino e sblocca la gara. Cristiano Ronaldo servito da Ramsey si fa ipnotizzare da un ottimo Audero. Il portoghese centra la traversa con un ...

